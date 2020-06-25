Крупные сети АЗС возобновили повышение цен на бензин

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, продолжили постепенное повышение цен на бензины А-92 и А-95.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть "БРСМ-Нафта" повысила цены на 20 копеек за литр на АЗС в столичном регионе. Так цена на А-92 увеличилась с 17,79 грн/л до 17,99 грн/л, А-95 – с 18,79 до 18,99 грн/л.

Также на 20 копеек в своих регионах присутствия (преимущественно в Харьковской, Полтавской и Сумской областях) подняла цены на бензины сеть Marshal. Стоимость А-92 повысилась с 16,80 до 17,00 грн/л, А-95 – с 17,80 до 18,00 грн/л.

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Как сообщалось, сети-дискаунтеры на прошлой неделе 15-19 июня перешли к повышению цен на топливо. В частности, бензины и дизтопливо подорожали на станциях Avantage, "БРСМ-Нафта", Motto и AMIC.

За последние 10 дней стоимость бензина на столичных станциях "БРСМ-Нафта", Avantage, Motto выросла на 50 копеек за литр. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.

Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.