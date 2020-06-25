Беларусь отменила обязательную самоизоляцию для граждан из 51 страны
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Беларусь внесла в обновленный "зеленый список" 51 страну, по приезду из которых не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию.
Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.
Последнее обновление проведено 25 июня Минздравом республики. Он исключил из списка стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, 14 государств.
Среди них Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, ОАЭ, Казахстан, Южная Корея, Сингапур, США, Турция и Япония.
"В отношении лиц, прибывших в Республику Беларусь из стран, исключенных 25 июня 2020 года из Перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется", - отмечается в сообщении Минздрава.
Ранее ведомство сделало необязательным карантин по приезду в Беларусь из следующих стран:
- Австрия
- Албания
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Молдова
- Монако
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Македония
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
- Китай