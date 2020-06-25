Кабмин выделил 670 миллионов на ликвидацию наводнений в западных областях

Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, принял решение выделить 672 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам премьера, наводнение в пяти западных областях стало одним из крупнейших в Украине за последние десятилетия.

"Правительство должно помочь пострадавшим. Сегодня мы принимаем решение о выделении средств из государственного резервного фонда на нужды областей, плюс дополнительные средства – агентствам, которые будут ликвидировать последствия стихии, восстанавливать дамбы, делать берегоукрепления и т.д.", – сказал Шмыгаль.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уточнил, что проект распоряжения об оказании помощи населению и проведения первоочередных, неотложных аварийно-восстановительных мероприятий предусматривает выделение средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 672 млн грн.

В частности, предусматривается выделение 480 млн грн для нужд Ивано-Франковской области, пострадавшей от наводнений больше всего. Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская – 10 млн грн.

Также средства на восстановительные работы получат Государственное агентство водных ресурсов в сумме 92 млн грн, Государственное агентство лесных ресурсов – 30 млн грн, а также учреждения, которые проводят спасательные работы: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и Национальная полиция.

"Это первое наше решение. По мере того, как будем получать новые расчеты, будем принимать дополнительные решения о выделении средств на ликвидацию последствий стихии", – отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, Ивано-Франковская ОГА оценила объем необходимой первоначальной помощи на ликвидацию последствий непогоды в 500 млн грн.

По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Напомним, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская – 161, Черновицкая – 15, Львовская – 8).