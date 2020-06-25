Нацбанк отложил введение новой отчетности для небанковских учреждений на полгода

Национальный банк Украины в ближайшие полгода не будет вводить ни новых форм отчетности, ни дополнительных отчетных показателей.

Об этом сообщил директор Департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Поленьев в ходе онлайн-встречи Национального банка и представителей Национальной ассоциации кредитных союзов Украины, передает БизнесЦензор.

По словам представителя НБУ, до 2021 года участникам рынка нужно указывать только показатели, которые есть в формах отчетности, утвержденных Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Глава департамента уточнил, что изменения в нормативно-правовых актах НБУ по отчетности появятся не раньше следующего года. В дальнейшем такие изменения планируется осуществлять не чаще одного раза в год.

Что касается путей представления отчетности, то это будет происходить через специальный ресурс Национального банка, доступ к которому потребует предварительной регистрации. Предоставление пакетов финансовой отчетности раскрывается в соответствии с законодательством Украины, которым предусмотрена ее подача средствами электронной почты НБУ.

В сообщении отмечается, что система приема отчетности Национального банка предусматривает возможность переподачи отчетных файлов в течение утвержденного для предоставления отчетности периода. Принятым будет считаться последний успешно загруженный файл. Это позволит новым участникам регулирования исправлять возможные неточности без применения мер воздействия.

Национальный банк планирует рассмотреть возможность продлить сроки предоставления отчетности небанковскими финучреждениями за первое полугодие текущего года для успешной загрузки файлов всеми участниками и решения технических и методологических вопросов.

В ходе рабочей встречи представители НБУ отметили, что предоставление отчетности должно происходить согласно распоряжению Нацкомфинуслуг №177 от 25 декабря 2003 года, которое четко регламентирует формы представления отчетности, форматы и показатели. С другой стороны, программное обеспечение НБУ не позволяет выполнить все технические требования действующего распоряжения (в частности, относительно наложения двух подписей).

"Однако все понимают, что с 1 июля начнется переходный период, во время которого будущий регулятор сможет разрабатывать и внедрять собственные нормативно-правовые акты, которые полностью легализуют для небанковских финансовых учреждений практику предоставления отчетности", - указано в сообщении.