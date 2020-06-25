Кабмин утвердил границы порта "Черноморск" для передачи в концессию

Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, одобрил решение о границах акватории морского порта "Черноморск".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Правительство поддержало разработанные нами изменения для корректного определения границ акватории морского порта "Черноморск". Это важное решение, которое позволит порту стабильно развиваться, а инвесторам – понять, что является территорией порта, в котором они планируют реализацию своих перспективных проектов", – поясни министр.

Кроме этого, четкое определение границ акватории порта позволит исключить незаконное распоряжение его землями и устранить ряд коллизий, возникающих между государством, органами местного самоуправления и частными лицами-землевладельцами.

По словам Криклия, морской порт "Черноморск" сейчас активно готовится к передаче в концессию.

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Как сообщалось, госпредприятие "Морской торговый порт "Черноморск" в 2019 году получило 177 млн грн убытка против 61,2 млн грн убытка в 2018 году.

ГП "Морской торговый порт "Черноморск" в 2019 году сократило грузооборот по сравнению с 2018 годом на 1,3% – до 6,76 млн тонн.

ГП МТП "Черноморск" оперирует причалами 1, 2, 7, 8 (выведен из эксплуатации), 9 (секции I-III выведены из эксплуатации), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морского порта "Черноморск".