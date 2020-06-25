Беларусь отказалась выдать Украине беглого экс-владельца банка "Киевская Русь"

Беларусь отказалась выдать Украине бывшего председателя правления и основного владельца банка "Киевская Русь" Виктора Братко, которого украинские правоохранительные органы обвиняют в выведении из банка $44 млн в 2015 году.

Как сообщает белорусская редакция "Радыё Свабода", Беларусь предоставила экс-банкиру статус беженца и отказалась выдать его, позднее по этой причине Интерпол исключил Виктора Братко с международного розыска, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в августе 2016 года Виктор Братко был объявлен в международный розыск, а через два года он был задержан белорусской милицией и помещен под стражу. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, он был освобожден в связи с получением статуса беженца.

Теперь украинский суд обязал правоохранительные органы завершить досудебное следствие в деле течение 2 месяцев и утвердить процессуальное решение - расследование по делу Виктора Братко длится более 4 лет.

Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Виктора Братко и предъявить обвинения или закрыть дело.

Братко обвиняется в растрате и растрате чужого имущества путем злоупотреблений в особо крупных размерах и в составе организованной группы.

По версии следствия, Братко продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были переданы в залог банку, за бесценок. Эту операцию он провел за день до введения временной администрации в банке. В рамках уголовного дела все его движимое и недвижимое имущество было арестовано.

Как сообщалось, в 2017 году Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в прокуратуру по факту выведения прежним владельцем банка "Киевская Русь" $44 млн из банка в июле 2015 года с использованием корреспондентского счета в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft.

По данным Фонда гарантирования, активы из банка "Киевская Русь" до введения временной администрации также, выводились через схемное кредитование юридических лиц и приобретение или принятие в залог по кредитам "мусорных" ценных бумаг.

В украинских СМИ банк "Киевская Русь" ассоциировался с Евгением Бакулиным и Юрием Бойко – во время президентства Виктора Януковича первый возглавлял НАК "Нафтогаз Украины", а второй – Министерство энергетики. Банк начал интенсивно наращивать свои активы в период президентства Януковича, когда в нем были сосредоточены все счета газодобывающей компании и руководства НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, 17 июля 2015 года Национальный банк Украины по рекомендации Фонда гарантирования принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Киевская Русь", в котором с 19 марта работала временная администрация.

Банк "Киевская Русь" работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.