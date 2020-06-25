Продукция Иршанского ГОКа будет продана по новому контракту на 10 миллионов дороже, – глава ОГХК Питер Дэвис

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) удалось заключить новый контракт на реализацию арестованной в мае продукции Иршанского горно-обогатительного комбината (ГОКа) по ценам на 10 млн грн выше.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ОГХК Питер Девис, сообщает пресс-служба Фонда госимущества (ФГИ), передает БизнесЦензор.

"Несмотря на распространение коронакризиса и обвал цены на титановом рынке почти на 15%, мы нашли контрагента, с которым будем сотрудничать на выгодных условиях. Арестованная продукция, согласно новому договору, будет реализована на 10 млн грн дороже. Причем по сравнению с предварительно заключенными старым менеджментом контрактам, период отсрочки оплаты сокращен со 120 до 15 дней", – цитирует Дэвиса пресс-служба ФГИ.

Таким образом, решение нового руководства ОГХК отказаться от всех ненадежных подрядчиков и искать альтернативные пути сбыта демонстрирует первые результаты, отметил Дэвис.

ФГИ напоминает, что ранее продукция Иршанского ГОКа была задержана в Одесском морском торговом порту в конце мая после соответствующего указа руководства ОГХК и обращения в правоохранительные органы.

Причиной такого решения стала угроза невыплат со стороны сомнительного покупателя, контракт с которым был заключен предыдущим менеджментом ОГХК. Так, указанная продукция должна была быть отгружена малоизвестной офшорной компании-посреднику, имеющей задолженность перед ОГХК на сумму около 400 млн грн.

ОГХК, находящаяся в управлении Фонда госимущества, является одним из крупнейших мировых производителей титанового сырья. В состав ОГХК входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК. Активы ОГХК по итогам 2018 года составили 3,4 млрд грн.