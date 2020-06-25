Фридман и партнеры увеличили долю в "Альфа-Банке"

Основной акционер украинского "Альфа-Банка" – кипрская компания ABH Ukraine Limited увеличила долю участия в капитале банка с 38,2019% (по состоянию на 1 января 2020 года) до 42,4% путем выкупа доли MSP Stiftung (Лихтенштейн).

Об этом сообщает пресс-служба "Альфа-банка", передает БизнесЦензор.

"Увеличение доли компании ABH Ukraine Limited в капитале "Альфа-Банка Украина" связано со стратегией материнского холдинга ABH Holdings по укрупнению своих долей в приоритетных активах. Эта стратегия была заранее согласована с MSP Stiftung как с миноритарным акционером банка", – пояснила председатель правления "Альфа-Банка" Виктория Михайле.

Банк также отметил, что в результате сделки Михаил Фридман увеличил свое опосредованное участие в уставном капитале "Альфа-Банка" до 32,8632% (с 31,483767% – на 1 января 2020 года), Герман Хан – до 20,9659% (с 20,085856%), Алексей Кузьмичев –- до 16,3239% (15,638704%) и Петр Авен – до 12,4018% (с 11,881235%).

Как сообщалось, международный инвестфонд MSP Stiftung вошел в состав акционеров "Альфа-Банка" в ноябре 2017 года, выкупив долю участия в банке в размере 9,9%.

На 1 мая 2020 года по размеру общих активов (93,486 млрд грн) "Альфа-Банк" занимал 6 место среди 75 действовавших в стране банков.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.