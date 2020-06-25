Набсовет "Укрзализныци" выберет нового главу правления компании до конца июля

Наблюдательный совет "Укрзализныци" выберет кандидата на должность главы правления компании и предложит его на рассмотрение Кабинету министров до конца июля текущего года.

Об этом сообщил глава набсовета "Укрзализныци" Шевки Аджунер в ходе онлайн-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У набсовета есть абсолютно четкие и ясные критерии отбора, по которым проходит квалификация кандидатов. Из-за карантинных ограничений свободы перемещения мы вынуждены проводить собеседования в режиме онлайн. Завершить процесс мы планируем до второй половины июля. Набсовет даст свои рекомендации Кабинету министров Украины, но окончательное решение будет принадлежать Кабмину", - сказал Аджунер.

Как рассказал управляющий партнер компании Boyden Global Executive Search Алексей Долгих, которая занималась подбором кандидатов, всего на начальном этапе в конкурсе принимали участие 115 человек. География поиска не имела ограничений, поэтому было проработано более 20-30 стран. Так, по его подсчетам, в изначальных списках было более 25% иностранцев.

"Мы общались со всеми топ-менеджерами ведущих международных игроков в этом направлении. Кроме того, мы опубликовали онлайн-объявления в специализированных международных ж/д изданиях, а также в Financial Times и Business Week. Всего мы получили 115 пакетов документов, где были резюме с профессиональным опытом, мотивационное письмо, заявление об отсутствии и наличии конфликта интересов, дополнительные документы (дипломы и тому подобное)", - сказал Долгих, добавив, что при отборе кандидатов было важным знание украинского и русского языков.

По его словам, процесс отбора проходил в апреле в три этапа. На первом разбирались пакеты документов и на их основании выбирались более опытные кандидаты. Второй этап отбора предполагал телефонное собеседование с кандидатами (58 человек), где делался акцент на фактах в карьере менеджера. Третий - интервью с кандидатами с наибольшим опытом, на который было выбрано 30 финалистов.

Как сообщалось, набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании в феврале 2020 года.

В настоящее время и.о. главы правления "Укрзализныци" является Иван Юрик.