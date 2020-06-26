ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного "Хмельницкоблэнерго" (обновлено)
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.
В частности, по состоянию на первый квартал 2020 года со DTEK GRIDS B.V принадлежит 6,75% акций облэнерго, тогда как ранее эта компания значительным пакетом акций не владела.
В то же время основным владельцем "Хмельницкобэнерго" остается Фонд государственного имущества (70,0089% акций).
Изестно, что ранее миноритарным пакетом "Хмельницкоблэнерго" владела группа VS Energy.
В пресс-службе ДТЭК заявили, что акции АО "Хмельницкоблэнерго" были приобретены холдингом более 10 лет назад.
"ДТЭК сообщает, что данный пакет акций изначально принадлежал компаниями ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (ок. 4,87%) и DTEK HOLDINGS LIMITED (ок.1,88%). Акции были ими приобретены на фондовом рынке у различных третьих лиц в несколько этапов более 10 лет назад", - сообщает ДТЭК.
По данным ДТЭК, 30 марта 2020 года данные акции были проданы из указанных компаний в пользу DTEK GRIDS B.V. во исполнение требований законодательства о рынке электрической энергии в части анбандлинга (отделения) бизнеса распределения э/э от генерации и поставки.
"Информация о всех собственниках акций с долей более 5% акций является публичной и раскрывается на сайте АРИФРУ. Вероятно, поэтому и "создалось впечатление", что ДТЭК в лице DTEK GRIDS B.V. приобрел данный пакет. Данные действия - обычная внутригрупповая операция с целью соблюдения законодательных требований об анбандлинге, а не новое приобретение для Группы ДТЭК", - сообщает ДТЭК.
Как сообщалось, в мае 2019 года энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.
Перед этим Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях, при условии соблюдения ряда обязательств.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.
По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.
В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.
В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".