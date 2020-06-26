ДТЭК Ахметова стал совладельцем государственного "Хмельницкоблэнерго" (обновлено)

Входящая в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова нидерландская компания DTEK GRIDS B.V. стала совладельцем АО "Хмельницкоблэнерго", основным собственником которого является государство.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

В частности, по состоянию на первый квартал 2020 года со DTEK GRIDS B.V принадлежит 6,75% акций облэнерго, тогда как ранее эта компания значительным пакетом акций не владела.

В то же время основным владельцем "Хмельницкобэнерго" остается Фонд государственного имущества (70,0089% акций).

Изестно, что ранее миноритарным пакетом "Хмельницкоблэнерго" владела группа VS Energy.

В пресс-службе ДТЭК заявили, что акции АО "Хмельницкоблэнерго" были приобретены холдингом более 10 лет назад.

"ДТЭК сообщает, что данный пакет акций изначально принадлежал компаниями ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" (ок. 4,87%) и DTEK HOLDINGS LIMITED (ок.1,88%). Акции были ими приобретены на фондовом рынке у различных третьих лиц в несколько этапов более 10 лет назад", - сообщает ДТЭК.

По данным ДТЭК, 30 марта 2020 года данные акции были проданы из указанных компаний в пользу DTEK GRIDS B.V. во исполнение требований законодательства о рынке электрической энергии в части анбандлинга (отделения) бизнеса распределения э/э от генерации и поставки.

"Информация о всех собственниках акций с долей более 5% акций является публичной и раскрывается на сайте АРИФРУ. Вероятно, поэтому и "создалось впечатление", что ДТЭК в лице DTEK GRIDS B.V. приобрел данный пакет. Данные действия - обычная внутригрупповая операция с целью соблюдения законодательных требований об анбандлинге, а не новое приобретение для Группы ДТЭК", - сообщает ДТЭК.

Как сообщалось, в мае 2019 года энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Перед этим Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение у группы VS Energy акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающем контроль более 50% в обоих предприятиях, при условии соблюдения ряда обязательств.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

По информации СМИ, VS Energy контролируется российскими бизнесменами Александром Бабаковым, Евгением Гинером, Михаилом Воеводиным и Сергеем Шаповаловым.

В то же время, согласно информации Единого госреестра юридических лиц, конечными бенефициарными собственниками ООО "ВС Енерджи Интернейшнл Украина", которая управляет облэнерго, являются 3 гражданина Латвии и гражданка Германии.

В структуру VS Energy International Ukrainе входят такие предприятия, как: "Киевоблэнерго", "Ривнеоблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Севастопольэнерго". Также компания владеет значительными пакетами акций в "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".