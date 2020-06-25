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Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты фармкомпаний Жеваго за 1,7 миллиарда

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Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты фармкомпаний Жеваго за 1,7 миллиарда
Фонд гарантирования вкладом физических лиц запланировал на 10 июля в системе "ProZorro.Продажи" проведение "голландского" аукциона по продаже прав требования по десяти кредитным договорам АО "Банк "Финансы и кредит", которые заключены с юридическими лицами.

Стартовая цена пула составляет 1,65 млрд грн, в ходе торгов она может снизиться до 1,15 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"В обеспечении по кредитным договорам – единый имущественный комплекс – недвижимое имущество, движимое имущество, основные средства предприятия, находящегося в г. Львов; объекты недвижимости и основные средства, расположенные в г. Киев; земельные участки, находящиеся в Киевской области; товары в обороте; акции других компаний и имущественные права по договорам поставки", – сказано в сообщении.

По данным на сайте Фонда, по крайней мере часть имущества в залоге по кредитам принадлежит АО "Галичфарм", которое входит в корпорацию "Артериум" Константина Жеваго.

В Фонде отмечают, что все кредитные дела имеют просроченную задолженность.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго.

Автор: Михайло Орлюк

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