"Укрзализныця" может запустить контейнерные поезда из Китая на регулярной основе

Контейнерные поезда между Китаем и Украиной уже в ближайшее время могут стать регулярными. "Укрзализныця" готова принимать ежемесячно 5 и более таких поездов.

Об этом шла речь во время очередного заседания рабочей группы по вопросам развития интермодальных перевозок по территории Украины при участии ключевых участников рынка контейнерных перевозок, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение компании.

Из Китая 16 июня 2020 года был отправлен второй контейнерный поезд назначением на станцию ​​Киев-Лиски. Также на июнь запланировано еще два поезда из Китая. "Укрзализныця" обеспечивает все необходимые условия для беспрепятственного проследования поездов срок территории Украины за минимально короткий срок.

Первый контейнерный поезд из Китая прибыл на станцию ​​Киев-Лиски 8 июня 2020 года.

Также на заседании с участниками рынка обсуждались вопросы, касающиеся инфраструктурного развития системы контейнерных перевозок, разветвления сети терминалов, создание сопутствующих процессу перевозки услуг, ценообразования на такие перевозки.

Интермодальные перевозки имеют тенденцию к постоянному росту. Заинтересованность участников рынка таких услуг в маршрутизации (укрупнении потоков) контейнерных перевозок позволяет 60% контейнеров перевозить в составе контейнерных поездов.

За пять месяцев 2020 года перевезено 185 545 ДФЭ. Доля контейнерных перевозок в общем объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом составляет 2,3%, тогда как за соответствующий период 2019 года составила 1,77%. Это ставит перед участниками транспортного рынка интермодальных перевозок новые требования. В частности, необходимость развития инфраструктуры и дальнейшего развития сети терминальных комплексов.

Участники заседания договорились рассмотреть вопросы государственно-частного партнерства по развитию сети терминалов на условиях концессии, обсудить предложения по перспективным мест расположения терминалов, а также внести предложения к проекту закона "О мультимодальные перевозки", которые касаются задействования автомобильного транспорта в мультимодальных перевозках для обеспечения "last mile".