Кабмин назначил нового госсекретаря Минэкономики

Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, назначил Константина Марьевича государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Константин Марьевич – родом из Винницкой области. Работал в аппарате Верховной Рады, когда ее спикером был Владимир Гройсман. После его назначения премьером перешел на работу в Секретариат Кабмина, где до сентября 2019 года Марьевич работал руководителем службы вице-премьер-министра Степана Кубива.

Он также как представитель государства входил в набсоветы АО "Магистральные газопроводы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, ранее Кабинет министров уволил Александра Черных с должности государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.