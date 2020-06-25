Кабмин запретил продавать конфискованных животных через аукционы

Кабинет министров на заседании в четверг, 25 июня, принял постановление о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, в части конфискованных животных.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В частности, Порядок дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда. Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Согласно внесенным изменениям, также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они безвозмездно передаются приютам для животных, зоологическим паркам, или другим учреждениям для содержания животных.

"До сегодняшнего дня правила, регулирующие конфискацию имущества по решению суда, не предусматривали никаких особенностей для ситуаций, когда конфисковывать приходилось диких или домашних животных (например, за ненадлежащее обращение с такими животными). Применялась общая процедура – конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе", – пояснил Малюська.

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По словам министра, после этого зачастую конфискованное животное за копейки выкупал предыдущий владелец.

"А даже если животное доставалась кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животного речь не шла. Сегодня мы проблему решили. Продавать диких и домашних животных через аукционы больше не будет", – отметил Малюська.

Министр отметил, что эта проблема была крайне актуальной – продажи на аукционе ожидали 3 льва, 6 медведей, несколько питонов и собака.

Кроме этого, постановление предусматривает, что нереализованные в порядке, установленном законом "Об исполнительном производстве", сельскохозяйственные животные безвозмездно передаются физическим или юридическим лицам в соответствии с установленным порядком.