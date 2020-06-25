Наблюдательный совет "Укрнафты" избрал нового главу
Соответствующее решение члены наблюдательного совета приняли на заседании 25 июня 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение пресс-службы "Нафтогаза".
"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится для оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – прокомментировал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко с января 2019 года возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз".
Как сообщалось, 10 июня НАК "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты", он также возглавлял набсовет. Новым представителем НАК в набсовете "Укрнафты" стал директор дивизиона "Нефть" Николай Гавриленко.
Ранее набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.
Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. Финансовые результаты работы нефтяной компании за 2019 год еще не опубликованы.
Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.
Глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.
Подробнее об этом конфликте читайте в интервью Юрия Витренко БизнесЦензору: Юрій Вітренко: "Газпром" не має законної монополії на експорт газу. Важливо це розуміти"