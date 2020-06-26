Telegram вернёт инвесторам проекта криптовалюты более $1 миллиарда

Компания Telegram, основанная Павлом Дуровым, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США заключили мировое соглашение по спору, из-за которого сорвался один из проектов Дурова – запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Текст соглашения опубликован в четверг, он направлен судье, который рассматривал иск к компании Telegram Group. Компания обязалась вернуть инвесторам, которые приобрели цифровые токены Gram, более 1 миллиарда 200 миллионов долларов, а также выплатить компенсацию в размере 18,5 миллионов долларов. Telegram также обязался предупреждать Комиссию о выпуске любых цифровых активов за 45 дней до этого.

Павел Дуров прокомментировал мировое соглашение, написал, что компания уже вернула инвесторам более 1,2 миллиарда долларов. Некоторые из них согласились конвертировать свои инвестиции в заём для Telegram на 1 год. Всего на развитие TON и Gram Дуров привлёк инвестиций примерно на 1,7 миллиарда.

О закрытии блокчейн-проекта TON Дуров сообщил в своем телеграм-канале вечером 12 мая. Он считает несправедливой судебную систему, в рамках которой США смогли запретить реализацию его проекта не только в США, но и в других странах.​

Открытие проекта ожидалось осенью 2019 года, но Комиссия США по ценным бумагам и биржам помешала этому, предъявив Дурову претензии, посчитав, что токены Gram, которые приобретали инвесторы, представляют собой ценные бумаги, а значит, весь процесс должен был быть зарегистрирован в соответствии с законодательством США.

Telegram – мессенджер, которым пользуются, по последним данным, более 400 миллионов человек во всём мире. Несколько дней назад Роскомнадзор объявил, что больше не будет блокировать доступ к Telegram, который формально был заблокирован по решению суда (на практике подавляющее большинство российских пользователей мессенджера сохраняло к нему доступ).