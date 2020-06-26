Германия готовит ответ на санкции США против "Северного потока-2", – Bloomberg

Германия готовится к ответным мерам на случай принятия Соединенными Штатами дополнительных санкций против газопровода "Северный поток-2". Власти ФРГ будут настаивать на общих для Евросоюза действиях в связи с ними, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников администрации канцлера Ангелы Меркель.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По данным собеседников агентства, Меркель считает необходимыми скоординированные действия Евросоюза в ответ на возможные санкции США. Санкции ударят по европейским компаниям, банкам и государственным службам и учреждениям, которые участвовали или были связаны с проектом строительства газопровода, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство экономики ФРГ.

Неделей ранее председатель комиссии по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст предложил в ответ на угрозы санкций вызвать в парламент американского посла в Германии, ввести санкции против сенаторов, которые инициировали законопроекты против трубопровода и пошлины на сжиженный природный газ из США.

В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток – 2", в нем уточняются и расширяются введенные ранее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства газопровода. Обе партии — демократическая и республиканская — и обе палаты конгресса согласны, что этот проект "представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности и потому нужно воспрепятствовать его реализации".

Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. В законопроекте будет указано, что любой задействованный в строительстве "Северного потока – 2" столкнется с "сокрушительными и немедленными американскими санкциями", отмечал Bloomberg за день до внесения законопроекта.