Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 2,6%, – Степанов

Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, для сравнения такой показатель в Германии 4%, в США 5%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Показатель летальности у нас составляет 2,6% в целом по Украине. При этом показатели летальности, например, в Германии 4%, в США 5%, во Франции 18%, в Испании 9,5%. (…) У нас есть все эти данные в разрезе каждого региона, в разрезе каждой больницы. Мы анализируем все летальные случаи. Если говорить о регионах, где от коронавирусной болезни умерло больше всего людей – то это Черновицкая (178 летальных случаев), Львовская (126) области и Киев (102)", - сказал он.

Министр также отметил, что министерство будет открывать вторую волну больниц, учитывая ситуацию по каждому региону.

"Исходя из цифр заболеваемости, в том числе анализируя по разным регионам распространение болезни и наполненность коек, мы готовимся к развертыванию больниц второй волны. На сегодняшний день в целом по стране в больницах первой волны 23 тыс. коек, из них занято около 4 тыс. Но в разных регионах ситуация разная – более напряженная в Черновицкой и Закарпатской областях, поэтому мы, по региональному принципу, будем готовиться к развертыванию больниц второй волны", - сказал Степанов.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 1109 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки.