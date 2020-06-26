Киевский вагоноремонтный завод планирует до конца годов отремонтировать 28 секций поездов

Киевский электровагоноремонтный завод до конца 2020 года планирует отремонтировать 28 секций электропоездов АО "Укрзализныця", расширить круг заказчиков и выйти на международный уровень сотрудничества, сообщил и. о. директора завода Роман Желизняк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"В настоящее время перед "Укрзализныцей" стоит задача начать активное восстановление и модернизацию парка пригородных поездов по новым стандартам. У нашего завода для этого есть все мощности и специалисты. Поэтому КЭВРЗ определен как базовый завод для модернизации пригородного сектора", - сказал он.

По его словам, в 2020 году уже заключен договор на выполнение капитального ремонта с продлением срока службы 24 секций поездов "Укрзализныци" и капитальным ремонтом - еще 4 секции. Такой объем работ загрузит предприятие уже на 30%. Кроме того, сейчас ведутся переговоры об увеличении объемов заказов от УЗ.

Помимо этого, для работы завода на полную мощность он планирует расширять круг заказчиков путем налаживания сотрудничества с предприятиями стран СНГ, Евросоюза и предоставлять дополнительные услуги по ремонту эскалаторов, подвижного состава и т. п.. Таким образом, как отметил Желизняк, заказ на этот год будут пересматриваться и завод планирует получить дополнительные объемы.

"В ближайшее время мы представим новую стратегию развития завода, которая будет базироваться на увеличении эффективности предприятия, внедрении новых технологий, сохранении рабочего персонала и ликвидации коррупции. В результате мы получим дополнительную работу, а, следовательно, и увеличение заработных плат для работников", - сказал он.

Желизняк также добавил, что также в планах открыть для сотрудников завода столовую и сделать ремонты в местах общего пользования.

Ранее "Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака на должности и. о. главы правления "Киевского электровагоноремонтного завода".

Во время его отчета перед наблюдательным советом по результатам работы в первом полугодии 2020 года было выявлено ряд нарушений. Завод, в частности, превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.