Киев может вернуть жесткие условия карантина, – Кличко

Городская власть рассматривает вопрос возможного возвращения к строгим карантинным ограничениям, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"В последнее время эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. Вы сами видите, сколько у нас новых случаев в сутки. Ограничения были ослаблены, поскольку мы понимаем, что бизнес должен работать, что людям надо зарабатывать. Что нужно поднимать экономику. Но, к сожалению, многие жители столицы начали пренебрегать элементарными правилами безопасности. Люди не надевают маски в общественном транспорте и в общественных местах, где самый высокий риск заразиться. Не соблюдаются дистанции, собираются большими компаниями", - отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что городские власти рассматривают вопрос возможного возвращения строгих ограничений.

"Вирус не отступал. И если количество больных будет расти, а количество свободных коек в опорных больницах в ближайшие дни существенно уменьшится, мы будем вынуждены вернуться к строгим ограничениям. В том числе, и в работе общественного транспорта. И, подчеркну, мы все ближе к такому решению", - отметил Кличко.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро пятницы выявлено 1109 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки.