"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании на $750 тысяч

26 июня Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда принял решение в пользу предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" - Государственной акционерной холдинговой компании "Артем".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Суд отказал в признании и исполнении российского арбитражного решения о взыскании с ГАХК "Артем" денежных средств на сумму более 750 000 долл. США в пользу российской компании АО "Авиа-ФЭД-Сервис", - сообщает концерн.

Концерн сообщает, что одно из четырех дел, инициированных на территории Украины российской компанией. "Авиа-ФЭД-Сервис" пытается взыскать более $2,7 млн с украинского предприятия по договорам поставки в Россию продукции военного назначения, заключенных в 2012-2014 годах.

В "Укроборонпроме" напоминают, что выполнение этих контрактов стало невозможным из-за введенных Украиной санкций в связи с российской агрессией. В частности, в 2015 году в отношении "Авиа-ФЭД-Сервис" приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств.

В "Укроборонпроме" уточняют, что это уже третье решение из четырех аналогичных дел. При этом по первому делу Верховный Суд в январе 2020 года стал на сторону российской компании, но впоследствии, благодаря настойчивости и аргументированной правовой позиции ГАХК "Артем" и ГК "Укроборонпром", изменил практику применения законодательства.

В феврале Укроборонпром выиграл суд у "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Тогда "Укроборонпром" отстоял 55 млн грн.

Компания "Авиа-ФЭД-Сервис" изначально была создана топ-менеджментом ГП "Харьковский машиностроительный завод ФЭД" и являлась соучредителем украинско-российского ЗАО "Корпорация ФЭД".