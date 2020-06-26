Фонд госимущества начнет аудит "Центрэнерго" в конце июля, если закончится карантин. ДОКУМЕНТ

Фонд государственного имущества (ФГИ) ориентировочно 20 июля начнет аудиторское исследование работы АО "Центрэнерго" в 2019 году, когда предприятием управлял, в том числе, Владимир Потапенко, ориентирующийся на Игоря Коломойского.

Эта информация содержится в ответе ФГИ на запрос главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Анждрея Геруса, передает БизнесЦензор.

"Для осуществления аудиторского исследования по теме "Оценка эффективности управленческой деятельности ОАО "Центрэнерго" за 2019" Фондом принимаются меры для создания рабочей группы с привлечением специалистов НКРЭКУ, Госаудиторской службы и Минэнерго для участия в этом мероприятии с целью исследования вопросов, относящихся к их компетенции", - говорится в ответе ФГИ.

Как сообщается, аудиторское исследование планируется начать ориентировочно с 20 июля 2020 года.

В то же время ФГИ указывает на то, что согласно закону №530-IX от 17 марта 2020 года, о предотвращении пандемии COVID-19, в период карантина государственным контролирующим органам запрещено проводить плановые мероприятия в сфере хоздеятельности.

Напомним, в конце мая ФГИ после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольного Игорю Коломойскому врио гендиректора "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в июне 2019 года.

После смены менеджмента в 2019 году, энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго".