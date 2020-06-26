Украина отдала в концессию первый морской порт

Министерство инфраструктуры Украины и госпредприятие "Администрация морских портов Украины" подписали договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта с ООО "Проектная компания Рисоил-Херсон" и ООО "Рисоил-Херсон".

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

Согласно договору, концессионеру ООО "Рисоил-Херсон" предоставляется исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии продлится 30 лет.

В свою очередь концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Кроме того, концессионер обязуется ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера, обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, способствовать увеличению до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Концессионер также должен перевести всех работников Херсонского морского порта и часть работников Администрации морских портов Украины, не допуская их увольнении по своей инициативе или инициативе уполномоченного ими органа в течение 10 лет.

"Сегодня мы передаем в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы планировали подписать концессионные договоры портов "Ольвия" и Херсон в один день, но карантин внес свои коррективы. Однако, несмотря на различные обстоятельства, пройдя этот непростой путь, сегодня мы доводим работу до конца. Вместе с тем, концессия порта "Ольвия" будет подписано в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт", – добавил глава министерства.

Читайте также: Верховный Суд разблокировал концессионный конкурс в порту Херсона

Как сообщалось, в начале марта АМКУ предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" на опосредованное приобретение контроля путем получения в концессию единого имущественного комплекса морского порта "Херсон".

ООО "Рисоил-Херсон" – это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс", входящая в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора Risoil S.A. (Швейцария).

Risoil S.A. представлена ​​в Украине компаниями Risoil Terminal (крупнейший терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе), "Рисоил-Юг" (терминал по перевалке масла в Южном), "Раздельнянский элеватор" (Одесская область), "Морской технический центр" (специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов).