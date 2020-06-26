Новини

Минфин предложил замену введению налога на выведенный капитал

10 38026
Минфин предложил замену введению налога на выведенный капитал
Министерство финансов представило Концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий.

Соответствующую концепцию руководство Минфина представило на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министества.

Как пояснила заместитель министра Светлана Воробей, сегодня в парламенте находятся законопроекты о введении налога на выведенный капитал, однако они несут риски значительных потерь бюджета в первые годы внедрения.

По предварительным оценкам Минфина, внедрения этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета минимум в краткосрочной перспективе из расчета в сумме около 53 млрд грн.

"Принимать модель налога на выведен капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога", – отметила Воробей.

По оценке экспертов министерства, сумма потерь налога на прибыль предприятий от введения такой модели налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год введения, но с другой стороны это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на прибыль предприятий" уже опубликован на сайте Минфина.

В частности, документом предлагается сроком на 15 лет вместо налога на прибыль ввести налогообложения прибыли предприятия при ее выводе из обращения предприятия. Такую норму планируется внедрить в регионах Украины, поступления по налогу на прибыль предприятий в которых не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по Украине.

При этом воспользоваться таким налоговым режимом смогут как уже зарегистрированные в регионе юрлица, так и созданные после вступления в силу закона.

Напомним, ожидается, что Национальный совет реформ на первом заседании в ближайшее время рассмотрит введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль.

Автор: Михайло Орлюк

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Gojib
    Опять вместо глубокой налоговой радикальной реформы, которая будет основой быстрого роста экономики Украины, правительством предлагается пародия на реформу,которая в принципе ничего не решит. Понятно олигархи не хотят такой реформы, зато обществу,государству, экономике она нужна позарез.именно сейчас. Налог на выведенный капитал нужно обязательно внедрять, но не только его, а в комплексе с изменениями других налогов (вводить налог с оборота, уменьшать НДС и т.д.). Тогда никаких потерь бюджет не почувствует.
  • Sergiy Dzysyak
    Это где он его просунул? Чет не видел за 5 лет, когда у него большинство было никакого налога на выведенный капитал... Те по вашему, как его ушли, так он сразу начал просовывать?
    И олигархи, которым с налогом на выведенный капитал надо будет меньше платить налогов, по вашему, являются самыми большими врагами налога??? Реально логика железная...
  • Alex 6dec27a3
    От шулери! Ну який мародер погодиться декларувати виводимий капітал з країни як прибуток підприємства?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини