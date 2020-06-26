Банки за неделю получили заявки на рефинансирование кредитов под 0% на 1,1 миллиарда

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) на прошлой неделе получили заявки на кредиты на рефинансирование под 0% годовых на сумму 1,1 млрд грн по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщил министр экономики торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Процесс по программе "5-7-9" активно пошел. Только за одну предыдущую неделю получено новых заявок на 1,6 млрд грн. Из них на рефинанс под 0% – на 1,1 млрд грн", – сказал министр.

По данным Минэкономики, по состоянию на 22 июня банки-партнеры ФРП выдали 721 "доступный кредит" на 509,4 млн грн, в том числе 35 кредитов на рефинансирование под 0% годовых на 134 млн грн.

Отмечается, что 57% кредитов были выданы отрасли сельского хозяйства, 17% – торговли и промышленности и 6% – промышленной переработки. Лидерами по суммам заключенных договоров является Кировоградская (8%) и Ривненская (8%) области.

Согласно сообщению, банки со старта госпрограммы в феврале получили 5,097 тыс. заявок с пакетами документов на 6,4 млрд грн, из которых на рефинансирование под 0% – на 2,2 млрд грн.

Как сообщалось со ссылкой на Министерство финансов, по состоянию на 22 июня партнерами ФРП по этой программе являлись 16 банков: "Укргазбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", банк "Львов", ПУМБ, "Кредобанк", "Альфа-Банк", банк "Альянс", "ТАСкомбанк", банк "Восток", "Поликомбанк", "Мегабанк", "Райффайзен банк Аваль", банк "Глобус" и "Креди Агриколь Банк".

В рамках данной программы предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет в размере до 3 млн грн (по всей группе связанных лиц за весь период действия программы). При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Кроме того, программа включает "антикризисную часть", в частности, это кредитование производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования под 3% годовых, а также рефинансирование кредитов клиентов, пострадавших из-за негативных тенденций в экономике (льготный период погашения тела кредита до конца 2020 года, компенсационная ставка до конца марта 2021 года составит 0% - все проценты за этот период будут компенсироваться государством, максимальная сумма кредита не ограничена).

С марта 2020 года госпрограмма также предусматривает частичные кредитные гарантии ФРП, которые могут покрывать до 50% суммы кредита для действующего бизнеса и до 80% – для стартапов.