Кабмин разрешил потратить 20 миллионов на ремонт офиса "Нафтогаза"

Кабинет министров разрешил "Нафтогаз Украины" в обход постановления №899 заказать ремонтно-реставрационные работы в своем офисе, стоимость которых оценивается в 20,5 млн грн.

Соответствующее постановление правительство приняло на своем заседании 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В октябре 2012 года Кабинет министров постановлением №899 запретил предприятиям без утвержденного финансового плана осуществлять капитальные инвестиции без отдельного решения Кабмина.

"Нафтогаз" до сих пор не имеет утвержденного финплана, утвердить который нужно до 1 сентября 2020 года.

В то же время компания подала правительству документы, где было сказано о необходимости в сжатые сроки отселить персонал из центрального офиса компании по ул. Богдана Хмельницкого, 6 в Киеве для безопасности работников, сохранения самого здания и проведения ремонтно-реставрационных работ с изменением значительного объема несущих конструкций и заменой всех магистральных инженерных сетей.

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В "Нафтогазе" указывали, что необходимость выполнения работ подтвердили ГП "Государственный НИИ строительных конструкций" и ГП "Специализированное строительное управление Службы безопасности Украины".

По заключению "УкрНИИпроектреставрация" здание непригодно для дальнейшей нормальной эксплуатации, ее состояние отнесено к третьей категории. Ссылаясь на выводы экспертов, "Нафтогаз" отмечал, что возможная авария здания несет угрозу жизни и здоровью 700 работников компании, трем тысячам киевлян, которые живут рядом и загрязнением трех квадратных километров прилегающих территорий.

Поэтому "Нафтогаз" через Минэкономики представил проект постановления правительства о неприменении к компании положений постановления №899 и предоставлении разрешения провести ремонтные работы без наличия у компании финплана. Кабмин сделал это исключение из правил.

При согласовании позиций Минэкономики напомнило, что в декабре прошлого года проект правительственного постановления об утверждении финплана "Нафтогаз Украины" был направлен в Минэнерго. И в этом проекте компания указала, что на ремонт админздания предусмотрено 20,5 млн грн. На время ремонта здание не будет использоваться полностью или частично.