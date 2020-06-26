В Конгресс США внесли еще один законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Девять конгрессменов США от обеих партий внесли в Конгресс новый законопроект, направленный против достройки трубопровода "Северный поток-2", который должен поставлять газ из России в Германию в обход Украины.

Законопроект предусматривает расширение уже существующих санкций против проекте российского "Газпрома", передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Завершение строительства трубопровода "Северный поток-2" даст Путину возможность удерживать наших союзников в заложниках. Сегодня я и мои коллеги подали законопроект с целью расширения санкций, чтобы убедиться, что проект не будет завершен", – отметил конгрессмен Адам Кинзингер.

"Троянским конем" назвал Северный поток 2 "Северный поток-2" – не более чем плохо скрытый Троянский конь, целью которого является отделить восточную Европу от остального континента. Трубопровод не имеет финансовой подоплеки – он существует, чтобы обойти наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость Западной Европы от российского газа", – заявил конгрессмен-республиканец Стив Вомек.

"Годами Россия приносила вред европейской безопасности, используя энергетику в качестве оружия. "Северной поток-2" только увеличил бы злонамеренное влияние России, обойдя Украину, страну, которая борется за свободу и защищает восточный фланг Европы от российской агрессии", – отметила конгрессвумен от демократов Марсе Каптур.

Другой законопроект, расширяющий американские санкции, несколько недель назад был подан и в американский Сенат. Согласно ему, санкции США распространяются как на корабли, прокладывающие трубы газопросода, а также на тех, кто предоставляет страховые, портовые, или фиксирующие услуги таким кораблям а также на компании, которые предоставят подтверждение для начала работы проекта "Северной поток 2", говорится в сообщении соавторов законопроекта.

Последние положения вызвали резкую реакцию Германии, потому что под санкции США могут попасть регуляторные учреждения Германии и банки.

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Как отмечает РБК, новый внесенный конгрессменами законопроект мягче представленного ранее в Сенате.

Так проект, внесенный в начале июня сенаторами, предполагал введение санкций против тех, кто оказывает услуги по "тестированию, инспекции и сертификации" газопровода, которые могли бы стать самыми чувствительными, поскольку без финального сертификата о соответствии газопровод "Северный поток-2" не сможет быть сдан в эксплуатацию.

Кроме того, сенатский законопроект предполагает вступление в силу задним числом: если он будет принят конгрессом и подписан президентом, то его положения о санкциях вступят в силу с декабря 2019 года. В параллельном законопроекте палаты представителей ретроактивной оговорки нет. Поэтому если он будет принят, санкции за страхование судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 или за дооборудование судов будут грозить только тем компаниям, которые продолжали оказывать эти услуги по состоянию на дату принятия законопроекта.