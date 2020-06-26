Из Киева вылетел первый чартер с туристами после ослабления карантина. ФОТО

Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") обслужил первый чартерный рейс с туристами из Украины после возобновления международного сообщения.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, самолет авиакомпании Jonika вышел в Албанию, передает БизнесЦензор.

"Албания – первая страна, которая принимает туристов из Украины. Сегодня, 26 июня, из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс из Украины после возобновления авиасообщения с другими странами мира", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" с 16 июня начал принимать международные пассажирские авиарейсы после ограничений, введенных во время карантина.

Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня.

Напомним, с 18 марта в Украине были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.