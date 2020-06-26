Нацкомифинуслуг исключила из реестра еще 5 страховых компаний

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), распоряжениями от 23 июня исключила из государственного реестра 5 страховщиков.

Решение было принято в связи с аннулированием лицензий компаний на страховую деятельность по их заявлениям, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности Нацкомфинуслуг исключила из реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации ОДО "Страховая компания "Фарлонг", ЧАО "Страховая компания "Форте", ЧАО "Страховой альянс "Меркурий", ЧАО "Страховая компания "Гештальт", ЧАО "Страховая компания "Парасоль".

Ранее Нацкомфинуслуг распоряжениями от 11 июня аннулировала семь лицензий на добровольные виды страхования, выданные СК "Фарлонг", которая работала на рынке с марта 2016 года и 11 лицензий на добровольные виды страхования, выданные СК "Форте" зарегистрированная в 2006 году.

Кроме того, распоряжением от 2 июня были аннулированы 12 лицензий на добровольные виды страхования и три на обязательные, выданные СК "Парасоль", которая работала с 2003 года.

28 мая Комиссия аннулировала 4 лицензии на добровольные виды страхования, выданные СА "Меркурий", зарегистрированный в 2008 году и 14 лицензий на добровольные виды страхования и две - на обязательные, выданные "Страховая компания "Гештальт", которая работала на рынке с 2006 года.

Все компании специализировались на услугах в сфере рискового страхования.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в 2019 году исключила из государственного реестра финансовых учреждений 57 страховых компаний, из которых 50 осуществляли рисковое страхование и семь - страхование жизни.