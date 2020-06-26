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Минобороны нашло еще одного нового поставщика авиатоплива после НПЗ Коломойского

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Минобороны нашло еще одного нового поставщика авиатоплива после НПЗ Коломойского
Министерство обороны 26 июня подписало контракт на поставку 4684,5 тонны авиационного топлива с компанией "Люкс Краина", которая ранее не участвовала в тендерах министерства.

Копия договора обнародована в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Цена топлива по контракту составляет 16 242 грн/т с учетом стоимости доставки до воинских частей. Срок поставки до 28 августа, отсрочка оплаты – 30 дней.

По данным "Консалтинговой группы А-95", 23 июня компания "БНХ-Украина" продавала авиатопливо по 14 150 грн/т на ст. Коростень (Житомирская области) по предоплате.

Контракт оборонного ведомства с "Люкс Краиной" был заключен по итогу майского тендера. В ходе аукциона компания предложила самую высокую цену, но остальные участники были дисквалифицированы тендерным комитетом с формулировкой "неустранение замечаний к тендерной документации".

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Как отмечает издание, ранее такая формулировка использовалась, когда сами поставщики не хотели подписывать договор из-за изменения рыночной конъюнктуры. При этом в мае-июне произошло существенное повышение мировых цен на авиакеросин по мере ослабления карантинных ограничений и роста цены нефти.

ООО "Люкс Краина" основано в 2014 году, является одним из крупных импортеров авиационного керосина. В 2018 году компания импортировала 21 тыс. тонн, в 2019 году – 22 тыс. тонн. Компания осуществляет поставки авиационного топлива в пять аэропортов – Киев, Борисполь, Одесса, Львов и Запорожье. С конца 2019 г. является лицензированным заправщиком топлива в аэропорту "Борисполь".

Как сообщалось, 23 июля по аналогичной процедуре, после того как предложения остальных участников тендера были отменены, контракт с Минобороны на поставку авиатоплива впервые за последние 5 лет подписала "Укртатнафта" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Автор: Михайло Орлюк

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