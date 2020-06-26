"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию три ЖК корпорации "Укрбуд"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" получила сертификаты о вводе в эксплуатацию жилых комплексов "Солнечная ривьера", "Новомостицкий" и первых двух секций ЖК "Пектораль".

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ввели в эксплуатацию три жилых комплекса "Укрбуда", которые принял "Киевгорстрой". Это "Солнечная ривьера", "Новомостицкий" и первые две секции ЖК "Пектораль". Вопрос ввода был одним из самых острых, в домах уже живут люди, поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно! Сегодня сделан первый, но важный шаг, три объекта получили сертификаты от ГАСК (Инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля)", – сообщил Кушнир.

По его словам, "Киевгорстрой" также подал документы на ввод в эксплуатацию части ЖК "Харьковский" и готовит по двум другим комплексам.

Кушнир добавил, что компания ожидает подписания договоров с Министерством обороны, необходимых для передачи четырех жилых комплексов на баланс "Киевгорстроя".

"Это позволит "Киевгорстрою" принять остальные объекты "Укрбуда" и начать наконец выполнение взятых на себя обязательств", – сообщил Кушнир.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял распоряжение "О мерах относительно решения проблем инвесторов жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятием-участником государственной строительной корпорации "Укрбуд", и поручил Министерству обороны совместно с другими министерствами его доработать с учетом всех замечаний. Документ, в частности, позволит Министерству обороны перезаключить договоры, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на ЧАО "ХК Киевгорстрой".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на март 2020 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.