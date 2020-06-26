Альтернативы приватизации ОПЗ нет, – глава компании-поставщика завода

У приватизации ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) нет альтернатив, поскольку к ней побуждают не только обязательства Украины перед МВФ, но и логика существования и развития предприятия.

Об этом заявил гендиректор и управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) Александр Горбуненко в своей авторской колонке.

АГТ является поставщиком природного газа на ОПЗ по давальческим схемам.

"Альтернативы приватизации ОПЗ нет. К ней побуждают не только обязательства Украины перед МВФ, планы Кабинета министров и Фонда госимущества, но еще и элементарная логика. Затягивание с продажей завода к 2016 году породило коррупцию и ввергло предприятие в долги. Частная компания АГТ работает с заводом как давалец только потому, что государство не обеспечило его стабильную работу", – пишет Горбуненко.

Руководитель АГТ уверен, что приватизировать ОПЗ необходимо так, чтобы от этого выиграли три стороны - государство, предприятие с его трудовым коллективом и инвестор.

При этом для получения государством наибольшей прибыли от приватизации Одесский припортовый завод следует разделить на различные направления бизнеса, а не продавать имущественный комплекс целиком.

"Ведь ОПЗ представляет собой своеобразный хаб, не территории которого свою деятельность осуществляют 5-6 потенциально независимых друг от друга бизнесов. Один из них – это перевалка аммиака, который поступает по трубопроводу из Тольятти. Он находится на балансе государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак". Однако емкости для хранения аммиака и терминал по его перевалке являются собственностью ОПЗ.

Еще один вид бизнеса – логистический. На территории завода находится огромный железнодорожный цех с десятками тепловозов и парком из более чем 500 вагонов, которые используются для перевозки жидких и сыпучих грузов. Третий бизнес – это производство аммиака. Четвертый – это выпуск карбамида. Пятый вид бизнеса – это один из крупнейших на юге Украины тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров, так называемый "зеленый цех", – пишет Горбуненко.

Гендиректор АГТ добавляет, что в рамках будущей приватизации необходимо обеспечить социальные гарантии для персонала завода, а также должно быть учтено мнение профсоюзной организации.

ПАО "Одесский припортовый завод" находится под управлением Фонда государственного имущества и входит в программу большой приватизации, которая возобновится после стабилизации макроэкономической ситуации.