Венедиктова закрыла дело о кредите "VAB Банку" на 1,2 миллиарда, НАБУ – против (обновлено)

Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября прошлого года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года "VAB Банку" стабилизационного кредита 1,2 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"25 июня Офис Генерального прокурора выполнил решение суда, так как решения, постановления и определения суда подлежат исполнению всеми субъектами на всей территории Украины", – отметила Венедиктова.

В свою очередь в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое расследовало дело, заявили, что оснований закрывать дело не было.

"Национальное бюро обеспокоено решением Офиса Генерального прокурора, которое может привести к закрытию дела по факту завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком ПАО "ВиЭйБи Банк". Объясняя свой шаг, Генеральный прокурор ссылается на постановление Печерского районного суда Киева, которым обязано совершить соответствующие действия, не оставив якобы возможности для обжалования. На самом деле, это не так", – заявили в НАБУ.

Бюро отмечает, что решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу, поскольку НАБУ и САП 15 июня подали на него апелляционную жалобу. Заседания в апелляционном производстве были назначены на 17 и 19 июня, однако из-за того, что Печерский районный суд Киева не прислал вовремя материалы дела, заседание перенесли на 20 июля.

"Во-вторых, случались единичные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким образом вмешаться в уголовный процесс. И несмотря на наличие оговорки о якобы невозможности обжалования, мы законно доказывали, что это не так. В итоге, такие решения отменяли", – подчеркивают в НАБУ.

Бюро также настаивает, что следствие имеет убедительные доказательства причастности подозреваемых, среди которых – бывший бенефициар "ВиЭйБи Банка" и еще 9 человек к завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

"Когда расследование вышло на завершающую стадию, его заставляют прекратить. Это будет означать, что 10 подозреваемых в совершении тяжкого преступления могут избежать наказания, а ущерб, нанесенный государству (а это 1 млрд 200 млн грн) – никогда не будет возмещен", – сказано в сообщении.

Читайте также: НАБУ объявило в розыск бывшего владельца "VAB Банка"

Как сообщалось, 29 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и избрала бывшему владельцу ПАО "ВиЭйБи Банк", который находится в международном розыске, меру пресечения в виде содержания под стражей.

В свою очередь бывший владелец "ВиЭйБи Банка", владелец "Укрлендфарминга" Олег Бахматюк заявил, что находится в Австрии и готов оспаривать запрос украинской стороны на экстрадицию в случае его поступления.

Напомним, в ноябре 2019 года Министерство внутренних дел по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.

В ночь на 12 ноября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ. Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.