Генпрокуратура проиграла судебный спор на 2 миллиарда из-за неуплаты судебного сбора

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу заместителя генпрокурора и оставил без изменений постановление Шестого апелляционного админсуда от 16 сентября 2019 года, которым Генпрокуратуре из-за неуплаты судебного сбора было возвращено заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Киевского апелляционного админсуда от 6 марта 2018 года по делу о налоговом споре на 2 млрд грн.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Перед этим в феврале 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и оставил без изменений упомянутое постановление Киевского апелляционного админсуда от 6 марта 2018 года, которым по иску ООО "Стейт Ойл" ,были отменены ряд налоговых уведомлений-решений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС от октября 2016 года.

Тогда Офис крупных налогоплательщиков ГФС по итогам выездной проверки увеличил сумму денежного обязательства для ООО "Стейт Ойл" на 453,3 млн грн по уплате НДС (применив штрафные санкции в сумме 226,7 млн грн), на 1 млрд грн – по налогу на прибыль (применив штрафные санкции в сумме 69,9 млн грн), на 174,9 млн грн – по акцизному налогу (плюс штрафные санкции в сумме 43,7 млн грн).

Согласно судебным материалам, проверка проводилась за период с 1 января 2015 года по 31 марта 2016 года.

Читайте также: Верховный Суд встал на сторону бывшего оператора АЗС "БРСМ-Нафта" в налоговом споре на 2 миллиарда

Налоговики пришли к выводу в т.ч. о занижении истцом задекларированных показателей чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 2,3 млрд грн.

В госреестре конечным бенефициаром ООО "Стейт Ойл" указан Игорь Ревко (США).

В декабре 2017 года группа "БРСМ-Нафта" подтверждала информацию о смене оператора сети АЗС: вместо ООО "Стейт Ойл" новым арендатором и оператором розничной сети стало ООО "Евро Пауэр".

Сеть "БРСМ" была основана в 1995 году Андреем Бибой и Олегом Полищуком. В 2007-2009 годах Полищук продал свои 50% акций сети Эдуарду Ставицкому, который был министром энергетики во времена Януковича.

За последующие шесть лет сеть БРСМ выросла в 5 раз (с 26 до 126 АЗС). По итогам 2017 года "БРСМ-Нафта" была пятой в Украине по количеству АЗС. В 2014-2015 годах на АЗС сети в Переяславе-Хмельницком и нефтебазе в Василькове произошли масштабные пожары.

С 2016 партнеры по "БРСМ" разделили бизнес пополам, каждому отошло по 63 АЗС. С 2014 сетью управляла компания "Стейт Ойл", которую контролировал Биба. В 2017 году между бывшими партнерами вспыхнул конфликт.

В августе 2018 года Биба заявил о решении досрочно расторгнуть договоры аренды 63 АЗС, принадлежащие Ставицкому.