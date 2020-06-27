В Украине за сутки обнаружили 948 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 27 июня зафиксировали 948 новых случаев заболевания коронавируса, что меньше, чем рекордный показатель днем ранее – 26 июня было зафиксировано более 1100 случаев коронавируса.

Соответствующие данные приведены на сайте мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине – 42065, общее количество летальных исходов от этой болезни – 1110.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено во Львовской области – 5004 (за сутки обнаружено 168 новых случаев), в Киеве – 4866 (за сутки 140), в Черновицкой области – 4631 (за сутки 49), в Ривненской области – 3475 (за сутки 111), в Закарпатской области – 3640 (за сутки 93), в Киевской области – 2469 (за сутки 50).

Как сообщал БизнесЦензор, показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, для сравнения такой показатель в Германии 4%, в США 5%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

В Украине по состоянию на утро 26 июня выявлено 1109 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки.

25 июня в Украине за сутки выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом.

24 июня в Украине за сутки было зафиксировано 940 новых случаев заражения коронавирусом.

23 июня в Украине за сутки выявлено 833 новых случаев коронавируса. В Украине за сутки по состоянию на утро 22 июня выявлено 681 новый случай коронавируса.

20 июня в Украине за сутки выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

19 июня в Украине за сутки зафиксировано более 900 новых случаев коронавируса.

18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.