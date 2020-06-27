Amazon купит за $1,2 миллиарда стартап по разработке беспилотных такси

Американская Amazon договорилась о покупке калифорнийского стартапа Zoox, который занимается разработкой самоуправляющихся автомобилей, сообщает Reuters.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Интернет-ритейлер заплатит за технологический стартап более $1,2 млрд, что станет крупнейший инвестицией Amazon в сектор беспилотных транспортных средств, пишут Financial Times (FT) и The Wall Street Journal (WSJ). Сами компании не раскрывают стоимость сделки.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер, Amazon собирается совместно с Zoox создать парк роботизированных такси, конкурируя там образом с Waymo (принадлежит Alphabet, материнской компании Google), сказал источник FT.

Ожидается, что Amazon также может использовать Zoox при создании беспилотников для доставки товаров. Ранее Amazon инвестировала в разработчика беспилотных машин Aurora Innovation (вложено $530 млн) и в производителя электромобилей Rivian (сумма инвестиций не объявлена). Zoox останется самостоятельным бизнесом, его руководители продолжат работу, сообщили компании. Согласно информации Reuters, большинству инвесторов Zoox вернут вложенные деньги.

О переговорах между Amazon и Zoox сообщала в мае WSJ. Созданный шесть лет назад стартап в июле 2018 г. в ходе очередного раунда инвестиций оценивался в $3,2 млрд, но в то время Zoox планировала запустить в 2020 г. программу испытаний машин. Но в этом году компания пострадала от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в апреле была вынуждена уволить 100 сотрудников, а в мая начала искать покупателя. На рынке были сомнения, сможет ли стартап запустить производство роботизированных такси без дополнительных инвестиций.

Сектор беспилотных транспортных средств столкнулся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Конкурент Zoox и Waymo, принадлежащая General Motors компания Cruise, уволила 150 человек. Пока только Waymo смогла запустить в конце 2018 г. сервис такси без водителей в штате Аризона, но пока он не расширен на другие штаты. Waymo, стоимость которой оценивается более чем в $30 млрд, в дополнение к легковым автомобилям разрабатывает самоуправляемые грузовики.