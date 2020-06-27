Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине $350 миллионов займа

Совет исполнительных директоров Всемирного банка сегодня принял решение о предоставлении Украине $350 млн в рамках первого займа на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает пресс-служба Всемирного банка, основные реформы, которые поддерживаются в рамках первого займа на политику развития в сфере экономического восстановления (ППР), включают:

- укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;

- поддержку де-монополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;

- усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы к COVID-19.

"Пандемия COVID-19 вызвала стремительный экономический спад, который сказался на доходах простых украинцев и малого бизнеса, и создал дополнительную нагрузку на государственный бюджет. В рамках этого займа на политику развития предоставляется $350 млн на поддержку государственного бюджета в трудные времена. Всемирный банк приветствует обязательства правительства относительно реформ, направленные на подготовку экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, предпринятые для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель и увеличение выплат уязвимым группам населения пожилого возраста", - отметил Аруп Банерджи, новоназначенный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины.

Отмечается, что указанная ППР является одной из двух запланированных займов. Как ожидается, вторая ППР будет направлена на оказание поддержки в разработке дополнительного важного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению пожилого возраста.

ППР является частью усиленной поддержки, оказываемой Всемирным банком Украине для принятия мер по преодолению последствий COVID-19 и дополняет дополнительное финансирование $135 млн на проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" и $150 млн на проект "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", которое было недавно одобрено Всемирным банком.

Помимо прочего, также готовится пакет дополнительной помощи, который будет иметь непосредственное влияние на бенефициаров с целью смягчения последствий для наиболее уязвимых слоев населения.

После того, как Украина присоединилась к Всемирному банку в 1992 году, помощь Банка составила примерно $14 млрд в рамках более 80 проектов и программ.