Фонд соцстраховаия направил на больничные из-за изоляции по причине коронавируса 2,6 миллиона

Фонд социального страхования направил 2,6 млн грн на оплату больничных из-за изоляции по причине COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

"Для около 2300 застрахованных лиц Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок за время изоляции по причине COVID-19, из них около 250 человек - медицинские работники", - сказано в сообщении.

В целом Фонд направил свыше 2,6 млн грн на оплату листков нетрудоспособности, выданных застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или в случае пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с принятием мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

Размер пособия по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, составляет 50% среднего дохода работника независимо от продолжительности страхового стажа.

В то же время, для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода.

Финансирование осуществлено Фондом социального страхования Украины на средства финансовой помощи, выделенные из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением правительства на безвозвратной основе.