Tesla перестала получать субсидии от правительства США

Компания Tesla, производящая электромобили, перестала получать налоговые субсидии от властей США.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Кстати, Tesla, по сути, получает "наименьшие" субсидии по сравнению с любыми другими автопроизводителями в США. Федеральные налоговые субсидии распространяются на электромобили других автопроизводителей, но больше не на Tesla", - написал Маск.

Ранее аналитическое агентство J.D. Power провело исследование, на основании которого составило рейтинг самых качественных автомобилей. Tesla в этом рейтинге заняла последнее место, поскольку у электрокаров выявили 250 проблем на 100 машин, сообщает Коммерсант.