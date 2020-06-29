Показателям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей, – Минздрав
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сообщается, что в Закарпатской области показатель заполненности больничных коек, выделенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составил 70,78%. По состоянию на 29 июня это самый высокий показатель в стране. На втором месте Черновицкая область (заполнены 45,89% коек), на третьем - Волынская с показателем заполненности койкомест 44,71%.
Кроме того, в Закарпатской области превышен показатель обнаружения случаев инфицирования - 16,12% при необходимых для ослабления карантина 11%.
Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро 29 июня выявлено 646 новых случаев COVID-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.