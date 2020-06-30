В Украине за сутки обнаружили более 700 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Об этом со ссылкой на сайт СНБО сообщает БизнесЦензор.

Также за последние сутки 11 человек умерли от этой болезни. Общее количество летальных случаев от коронавируса в Украине составляет 1159. Общее количество выявленных случаев коронавируса – 44334.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 5435 (за сутки 143), Киеве – 5037 (за сутки 57), Черновицкой области – 4801 (за сутки 56), Ривненской области – 3712 (за сутки 74), Закарпатской области – 2889 (за сутки 97), Киевской области – 2858 (за сутки 39).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 27 июня зафиксировали 948 новых случаев заболевания коронавируса.

Показатель летальности от COVID-19 в Украине составляет 2,6%, для сравнения такой показатель в Германии 4%, в США 5%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

В Украине по состоянию на утро 26 июня выявлено 1109 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки.

25 июня в Украине за сутки выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом.

24 июня в Украине за сутки было зафиксировано 940 новых случаев заражения коронавирусом.

23 июня в Украине за сутки выявлено 833 новых случаев коронавируса. В Украине за сутки по состоянию на утро 22 июня выявлено 681 новый случай коронавируса.

20 июня в Украине за сутки выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

19 июня в Украине за сутки зафиксировано более 900 новых случаев коронавируса.

18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.