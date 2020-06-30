"Укрпошта" выплатила рекордные 202 миллиона дивидендов в госбюджет

АО "Укрпошта" по результатам 2019 года выплатила 202,7 млн грн дивидендов, что стало самой большой суммой отчислений дивидендов в государственный бюджет за время существования компании.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

"Отчисления составили 50% от чистой прибыли акционерного общества в прошлом году", - сообщает компания.

"Укрпошта" сообщает, что 202,7 млн грн - это одна из самых крупных сумм дивидендов для украинского бюджета за 2019 год.

"Укрпошта" выплатила в четыре раза больше дивидендов, чем сумма отчислений (дивидендов) национального почтового оператора в госбюджет за последние 10 лет. Для сравнения, с 2008 до 2019 года сумма отчислений колебалась от 4,8 млн грн (в 2008 и 2009 годах) до 12 млн грн (в 2012 году). В 2014, 2016, 2017 и 2018 годах денежные отчисления вообще не осуществлялись", - сообщает компания.

Как сообщал БизнесЦензор, в январе-марте 2020 года "Укрпошта" получила 2,1 млрд грн чистого дохода, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Укрпошта" по результатам первого квартала 2019 года получила 221,4 млн грн чистой прибыли. Чистый доход предприятия составил 1,9 млрд грн, что на 22,1% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Напомним, в 2019 году "Укрпошта" получила 607 млн ​​грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытками в 627 млн ​​грн в 2018 году.