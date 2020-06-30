Украинские сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС WOG и ОККО за выходные (26–29 июня) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г., сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Об этом со ссылкой на encorr сообщает БизнесЦензор.

Бензин А-92 на АЗС ОККО подорожал с 23,49 до 23,99 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,99 грн/л. Цена на ДТ выросла с 23,49 до 23,99 грн/л.

На станциях WOG бензин А-92 и ДТ подорожал с 23,49 до 23,79 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,79 грн/л.

Также за выходные сеть Shell повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

В середине июня цены начали повышать сети АЗС, работающие в эконом-сегменте. Так за 10 дней стоимость бензина на столичных станциях "БРСМ-Нафта", Avantage, Motto выросла на 50 коп./л. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.

С конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.

Как сообщалось, в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. За этот период средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) – с 8,20 до 11,40 грн/л. Соотношение цены автогаза к стоимости бензина А-95 за этот период повысилось с 37,6% до 51,9%.

Рост розничных цен сжиженного газа на АЗС, начавшийся еще в начале мая, прекратился, а 25-26 июня отдельные операторы даже снизили цены на 10-20 копеек за литр.