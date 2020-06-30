"Укрзализныця" частично восстановила курсирование электричек в Волынской и Ривненской областях

АО "Укрзализныця" с 30 июня частично восстанавливает курсирование пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компания запланировала курсирование 10 пригородных поездов.

С 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092 / 6091 Ривне - Львов, №6096 / 6095 Львов-Ривне, №6384 / 6383 Красное-Ривне-Здолбунов, №6382 / 6381 Здолбунов-Ривне-Красное, №6302 Березовка-Ковель, №6307 Ковель-Березовка, №6341 / 6342 Сарны-Здолбунов, №6335 / 6336 Здолбунов-Сарны, №6319 / 6321 Сарны-Рафаловка, Черторыйск-Ковель, №6320 / 6322 Ковель-Черторыйск, Рафаловка-Сарны.

В областях действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно перевозки по Ривненской области в пределах 50% количества мест для сидения, а по Волынской - в пределах количества мест для сидения.

Обязательным также является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности назначения пригородных поездов будут продолжаться.