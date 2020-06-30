Совет Нацбанка отказался рассматривать продление полномочий замглавы НБУ Чурия

Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня во время очередного заседания Совет НБУ безосновательно, в нарушение закона "О Национальном банке Украины" и регламента Совета НБУ отказалась внести в повестку дня вопрос назначения Олега Чурия на должность заместителя председателя Национального банка на повторный срок сроком семь лет, несмотря на то, что его полномочия заканчиваются уже 10 июля", –- сообщает НБУ.

НБУ заявляет, что это сделано "без надлежащего обоснования причин".

"Во время голосования лишь 4 из 9 членов Совета НБУ поддержали рассмотрение данного вопроса в ходе сегодняшнего заседания. Безосновательный отказ поставить данную кандидатуру на голосование может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение", – сообщает НБУ.

Глава НБУ планирует инициировать созыв внеочередного заседания Совета НБУ на 6 июля 2020 для рассмотрения вопроса назначения Чурия на должность заместителя Председателя НБУ.