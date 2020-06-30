"Черниговгаз Сбыт" просит Минэнерго не допустить срыва снабжения газом

ООО "Черниговгаз Сбыт" обратилось в Министерство энергетики Украины с просьбой принять все возможные меры для недопущения срывов в поставках природного газа жителям Черниговского региона.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Как известно, 1 июля 2020 в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №867 от 19.10.2018 года заканчивается период действия специальных обязанностей по поставкам природного газа населению по регулируемым ценам. В течение действия ПСО НАК "Нафтогаз Украины" обязан формировать ресурс газа для обеспечения потребностей населения", - сообщает "Черниговгаз Сбыт".

Вопросы формирования ресурса природного газа для обеспечения потребностей населения после 1 июля 2020 пока остается нерешенным.

"Правительство до сих пор не установил четких и прозрачных механизмов, с помощью которых поставщики природного газа для населения смогут иметь равный доступ на рыночных условиях к ресурсу АО "Укргаздобыча", - сообщает компания.

"По нашему мнению, потребности населения необходимо покрыть за счет ресурса, добываемого АО "Укргаздобыча" и который является достаточным для обеспечения этой категории потребителей. В частности, объем потребления газа бытовыми потребителями составляет в год 8,0 млрд. кубометров, а объем добычи газа АО "Укргаздобыча" 14,9 млрд. кубометров", - сообщает "Черниговгаз Сбыт".

С целью обеспечения непрерывного газоснабжения для наиболее уязвимой категории потребителей - населения - и недопущения кризисной ситуации на рынке природного газа ООО "Черниговгаз Сбыт" обратилось к крупнейшей газодобывающей компании страны АО "Укргаздобыча" с предложением заключить договор купли-продажи природного газа на период июль 2020 - март 2021.

"С началу 2020 года цена природного газа снизилась более чем вдвое и низкий уровень цен на газ был одной из предпосылок открытия рынка и внедрения рыночных цен для населения. На фоне пандемии COVID-19, спада промышленного производства и в целом уровня потребления энергоресурсов в стране ожидалось, что цена на природный газ не будет повышаться в ближайшие месяцы", - сообщает компания.

По этой причине в компании обеспокоены тем, что НАК "Нафтогаз Украины" вышел на рынок с предложением для коммерческих потребителей закупать природный газ в июле по цене, значительно выше, чем в июне.

Со своей стороны, компания берет на себя обязательства и в дальнейшем добросовестно работать со своими клиентами, предоставляя им качественные услуги.