"Укргидроэнерго" перечислило в госбюджет 967 миллионов дивидендов

ЧАО "Укргидроэнерго" по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году перечислило в государственный бюджет дивиденды в размере 966,78 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, всего с начала года общество уплатило в бюджеты всех уровней 1,9 млрд грн, передает БизнесЦензор.

"Анализ финансовых показателей "Укргидроэнерго" за последние годы подтверждает стабильное финансовое состояние и положительную динамику развития компании", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2019 году уменьшило чистую прибыль на 12,2% (на 445,7 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,22 млрд грн.

Чистый доход компании в 2019 году увеличился на 3,8% (на 301,6 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 8,26 млрд грн. "Укргидроэнерго" по итогам 2019 года уплатило в бюджеты всех уровней 3,23 млрд грн.