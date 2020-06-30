Нацбанк выдал 260 миллионов рефинансирования трем банкам
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Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней 26 июня удовлетворил заявки "Радабанка" (Днепр) на 100 млн грн, "Аккордбанка" – на 85 млн грн и "Индустриалбанка" (оба – Киев) – на 75 млн грн под 6% годовых.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение НБУ, передает БизнесЦензор.
Согласно данным НБУ, в целом, начиная с 30 апреля, регулятор провел восемь аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 10,99 млрд грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся.
Как сообщалось, Нацбанк также провел два аукциона по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на которых в целом предоставил 4,5 млрд грн.
Нацбанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу, а тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет – каждую вторую пятницу месяца в период с 30 апреля по 30 июня. График на последующие периоды Нацбанк пока не обнародовал.