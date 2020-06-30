Всемирно известный Cirque du Soleil уволит 90% сотрудников из-за отмены выступлений

Всемирно известный канадский цирк Cirque du Soleil и его дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека и уволит 3480 сотрудников из-за отмены туров в связи с распространением коронавируса.

Об этом заявил президент и исполнительный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil была очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевым доходом после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19; руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – заявил Ламарр.

Проблемы компании оказались связаны с ограничениями из-за коронавируса и повсеместной отменой туров. Чтобы исключить возможность банкротства, ей пришлось пойти на реструктуризацию бизнеса.

Финансовую поддержку цирку окажут основные инвесторы, которым с 2015 года принадлежит контроль над ним: американская инвесткомпания TPG, китайский финансово-промышленный конгломерат Fosun и второй по величине пенсионный фонд Канады Caisse de dépôt et Place du Québec.

Планируется, что три инвестора создадут два фонда на общую сумму в $20 млн для поддержки сотрудников пострадавших подрядчиков и направят $300 млн на поддержку перезапуска цирковой деятельности и выплату компенсаций за билеты.

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Однако цирку все же придется пойти на масштабные сокращения – планируется уволить 3480 сотрудников и выплатить им компенсации из специально созданного фонда. Позднее, когда это позволит эпидемиологическая обстановка и туры возобновятся, всех планируют взять обратно.

Большинство артистов цирка остались без работы с марта, а накануне объявили, что контракты с ними разрывают окончательно.

Cirque du Soleil (Цирк солнца) был основан в 1984 году и известен своими акробатическими постановками, в которых сочетаются элементы циркового искусства и уличных представлений. В компании до кризиса работали 4 тыс. человек по всему миру. Из них 1,3 тыс. были артистами из 55 стран.