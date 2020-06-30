Международная финансовая корпорация (IFC) запустила механизм ускоренного финансирования в связи с COVID-19.

Об этом сообщил руководитель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Во время первого этапа реагирования на пандемию IFC будет использовать инструменты, по которым наш совет директоров уже делегировал полномочия нашему руководству. Но при этом IFC будет поддерживать высокие стандарты подотчетности", - сказал Пеллмар.

По его словам, руководство IFC, как и раньше, будет утверждать проекты по критериям кредитоспособности, экологического и социального управления и нормативной отчетности, как и во время прошлых кризисов.

"Условия выдачи средств из этого пакета также предусматривают ограничения максимально суммы заимствований, выданных одной компании и одному заемщику", - добавил он.